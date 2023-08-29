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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكل الدراسة بعد ظهور متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر.. ماذا ينتظر طلاب الجامعات بالعام الجديد؟

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

توجيهات هامة من وزير التعليم العالي للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد 

شكل الدراسة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

 

يترقب طلاب الثانوية العامة، بدء العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من  تنسيق الجامعات 2023 ، والترشح للكليات.

 

وكان قد تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول نظام الدراسة بالجامعات بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر ، واحتمالية عودة الأبحاث والدراسة اونلاين .
 

 

شكل الدراسة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد 

 

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه ليس هناك أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد ، وذلك بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .

 

وأشار إلى أن تأجيل الدراسة ليس أمرا مطروحا كما أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات هو 30 سبتمبر المقبل كما هو معلن وليس هناك أي تغيير به.

 

 

 

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توجيهات هامة من وزير التعليم العالي للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد 

 

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أنه قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

 

توجيهات للمستشفيات الجامعية بالعام الدراسي الجديد 

 

وأشار إلى أنه قد وجه الوزير، أيضًا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات للدوري اليوم بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.
 

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 


بينما أعلن المجلس خلال اجتماع سابق عن موافقته فى على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ اجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

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تعليمات وزارة الصحة 

 

ومن جانبه كان قد قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان  في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري ، أنه لايوجد اي داعي للقلق ولن يكون اجراءت احترازية أو إغلاق أو تأجيل الدراسة كما يتردد علي وسائل التواصل الاجتماعي .

 

وأشار قنديل إلي أنه لن يكون هناك أي إجراءات إضافية سوي الاجراءت المتبعة للحفاظ علي الصحة العامة والتي يجب المحافظة عليها في أي وقت مثل النظافة العامة وغسل اليدين بالماء والصابون وغيرهما .
 

 

ماذا ينتظر الطلاب بالعام الدراسي الجديد ؟

 

وفي سياق متصل وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، لدعم الطلاب النابغين وأصحاب المواهب المختلفة واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.

 

كما وجه الوزير بتكثيف جهود الجامعات خلال العام الدراسي القادم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم الخاطئة والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

 

 

وفي سياق آخر يوجد العديد من الطلاب الذين لا يعلمون بعض الأعمال المخالفة لقواعد الحرم الجامعي، والتي بمقتضاها قد يتعرض الطالب لعقوبات تأديبية وفق قانون تنظيم الجامعات.

 

العقوبات التأديبة للطلاب بقانون تنظيم الجامعات

وتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص

 

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

 

العام الدراسي الجديد وزارة الصحة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المستشفيات الجامعية تنظيم الجامعات

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