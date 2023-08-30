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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفلسطيني لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك

صدى البلد

 

 

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين الشقيقين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وذلك بحضور د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
 

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في مُستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الفلسطيني، مؤكدًا حرص الدولة المصرية قيادة وشعبًا، على دعم دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون المُشترك في كافة المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية. 

وخلال اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على اهتمام الوزارة بملف الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولى، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدين على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.

ومن جانبه، أشاد السفير الفلسطيني بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمنًا دور مصر الرائد في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات، مُقدمًا التهنئة لإطلاق وزارة التعليم العالي المصرية مُبادرة (EGYAID).

وأشار السفير إلى تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية في الجامعات المصرية، مُطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيارة لجنة الأنشطة بالجامعات الفلسطينية لبعض الجامعات المصرية؛ للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأنشطة الطلابية.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني، المستشار/ ناجي الناجي  المستشار الثقافي، د. إياد أبو الهنود مسئول الشئون الاكاديمية والبحثية بالسفارة.

 

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