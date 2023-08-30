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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق التنسيق الخاص بهم حيث يبحثون عن موعده.

 

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

 

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خطوات التقديم بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتأتي خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي وللطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث- الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، كما يلي :

أولا: يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2023، تحديد نوع المؤهل (صناعي/ تجارى/ زراعي/ سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا: يسجل طالب الدبلومات الفنية 2023 رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

ثالثا: يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

رابعا: يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

خامسا: يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

سادسا: في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

 

نظام 5 سنوات

بينما يمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 بنظام 5 سنوات صناعي الالتحاق بالكليات التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الهندسة في جميع الجامعات المصرية وفي جميع التخصصات ما عدا أقسام (ترميم الآثار، المعامل البيولوجية).

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الاقتصاد المنزلي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الفنون التطبيقية جامعة حلوان وبنها ودمياط وبني سويف.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الفنون الجميلة جامعات حلوان والإسكندرية والمنيا والأقصر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التربية النوعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. برنامج التعليم التبادلي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الآثار.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الزراعة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التربية.

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