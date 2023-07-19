تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة لنظام 3 و5 سنوات

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكليات والمعاهد المتاحة لنظام 3 و 5 سنوات لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء في تنسيق العام الماضي.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تخصص سياحة وفنادق نظام 5 سنوات الالتحاق بالعديد من المسارات التعليمية بعد الدبلوم في تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2023، حيث يمكن لهم الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكذلك المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق، وفقا لقواعد تنسيق الجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

ويضم تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظامًا صناعيًا لمدة 3 سنوات والذي يوفر العديد من الخيارات أمام الطلاب.

يمكن للطلاب الالتحاق بكليات الآثار في عدة جامعات، بما في ذلك القاهرة والفيوم وأسوان وسوهاج وقنا والأقصر ودمياط والزقازيق ومطروح، حيث يتاح لهم التخصص في ترميم الآثار والترميم الدقيق والترميم المعماري.

كما يتاح لهم الالتحاق بكلية التربية في جامعة حلوان في جميع التخصصات، بالإضافة إلى كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات حلوان والمنوفية والعريش، وكذلك كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف.

بالإضافة إلى ذلك، يتاح للطلاب الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق في جامعتي حلوان والإسكندرية.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بكليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على مؤشرات القبول بتلك الكليات والمعاهد الفنية المتاحة لهم من خلال موقع التنسيق من هنا .

سياحة وفنادق

يتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في مجال السياحة والفنادق العديد من المسارات التعليمية للطلاب، يمكن لطلاب الدبلومات الفنية في هذا المجال والذين يتبعون نظام الدراسة لمدة 3 سنوات، الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق والمعاهد العليا، وفقًا لضوابط التنسيق ومؤشرات القبول التي سيتم الإعلان عنها عبر موقع التنسيق.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

أما بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على دبلومات فنية في مجال السياحة والفنادق والذين يتبعون نظام الدراسة لمدة 5 سنوات، فيمكنهم الالتحاق بكليات السياحة والفنادق بشرط اجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى برنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية، وكذلك كلية التربية النوعية شعبة اقتصاد منزلي في جامعة طنطا، وكلية التربية النوعية في جامعة جنوب الوادي بقنا.

الدبلومات الفنية الزراعية

ويتاح للطلاب الحاصلين على الدبلومات الزراعية 2023 لكل التخصصات الالتحاق بكليات الزراعة من جميع الشعب وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي المحددة بموقع التنسيق، وكذلك الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي بالسياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

ويمكن لهم الالتحاق بكليات التربية بعدة جامعات، فضلا عن المعاهد الفنية المتوسطة والمعاهد العليا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نظام 5 سنوات

ووفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي لتنسيق الدبلومات الفنية فإنه يتم قبول 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية من حَملة الشهادات الفنية، سواء لطلاب الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بعد الإعدادية أو نظام الدبلوم وسنتين بعده أو الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

ويتاح لطلاب الدبلومات الفنية 2023 تجارة نظام 5 سنوات الالتحاق بكليات التجارة انتظام وانتساب موجه بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا والمنصورة وحلوان والزقازيق والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادي وبني سويف وبنها وسوهاج وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط والسويس وبورسعيد وأسوان ومدينة السادات والعريش، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية التجارية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي وكذلك الكليات التكنولوجية.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تخصص سياحة وفنادق نظام 5 سنوات الالتحاق بالعديد من المسارات التعليمية بعد الدبلوم في تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2023، حيث يمكن لهم الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكذلك المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق، وفقا لقواعد تنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على مؤشرات القبول بتلك الكليات والمعاهد الفنية المتاحة لهم من خلال موقع التنسيق من هنا .

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

وعند التقديم لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) ونظائرها نظام (الثلاث - الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، يجب مراعاة التالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

-تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

يدخل الطالب لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

-يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

-يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

فى حال فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بـ وزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2023 وتنسيق الدبلومات الفنية وهي موقع التنسيق الإلكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .