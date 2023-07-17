لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات مهمة تساعد على تسجيل رغبات التنسيق بسهولة

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن توفير التعليم الفني والتقني الجيد في مصر أمر ضروري لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير المجتمع، موضحة أنه يجب توجيه الاهتمام والدعم الكافي لتطوير القطاع الفني وتحسين جودة التعليم الفني في مصر.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية اصبحت أكثر طلبًا من قبل طلاب التعليم الفني، لكنها تتطلب مجهودًا إضافيًا، لان تلك التخصصات تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

وطالبت الدكتورة سامية خضر، طلاب الدبلومات الفنية 2023، بأن يضعوا في اعتبارهم أهمية اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها التي تتناسب مع قدراتهم والمجموع الذي حصلوا عليه.

كما طالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الطلاب بإجراء البحوث اللازمة واستكشاف الخيارات المتاحة لهم، وأن يأخذوا الوقت الكافي للتفكير والتدقيق في احتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أنه ينبغي أيضًا عليهم الاستعانة بالمشورة من أولياء الامور خبراء التعليم وأهل الخبرة للحصول على نصائح وتوجيهات قيمة في عملية اختيار الكلية والتخصص المناسب.

وقالت الدكتورة سامية خضر: “ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين ومنضبطين عند تسجيل رغباتهم، وأن يضعوا جميع الاحتمالات الممكنة والمتوافقة مع مجموعاتهم في القائمة، ويجب عليهم أيضًا الاطلاع على متطلبات القبول والتفاصيل الخاصة بكل كلية، وأن يتأكدوا من تسجيل الكليات المفضلة والمناسبة لهم في الرغبات”.

الأعداد المقرر قبولها

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية، بكليات الجامعات المصرية، التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية سواء دبلوم صنايع او دبلوم تجارة او دبلوم زراعة او دبلوم فنادق ، ستكون بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

ويكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

وأوضحت الوزارة، أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية، بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65 % ، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالصف الثالث بهذة المعاهد.

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات منها:

- اختيار موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية من هنـا.

- يقوم الطالب باختيار نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نوع النظام «3 أو 5 سنوات».

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح .

- يختار الطالب تأكيد البيان بالنقر على مفتاح «الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمثل هذا الرقم ضمان للحفاظ على البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.