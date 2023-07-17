تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 3 سنوات

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويحرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات.

المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة المعاهد والكليات للطلاب الحاصلة علي الدبلوم الفني نظام 3 سنوات داخل تنسيق الدبلومات الفنية 2023، كما أعلنتها الوزارة عبر موقعها الرسمي بنحو :

معهد فني صحي الإسكندرية

معهد فني صحي طنطا

معهد فنى صحي الزقازيق

كلية تربية حلوان

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان

معاهد تابعة لوزارة الصحة:

معهد الإسكندرية

معهد الزقازيق

معهد المنصورة

معهد طنطا

معهد الإسماعيلية

معهد بني سويف

معهد بني سويف

معهد سوهاج

معاهد تابعة للجامعات:

المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى

كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي

المعاهد الفنية التجارية 2023:

معهد فني تجاري المطرية

معهد فني تجاري الروضة

معهد فني تجاري قنا

معهد فني تجاري أسوان

معهد فنى تجارى المحلة

معهد فنى تجارى دمياط

معهد فنى تجارى المنصورة

معهد فنى تجارى المنصورة

معهد فنى تجارى شبرا

معهد فنى تجارى الاسكندرية

معهد فنى تجارى دمنهور

معهد فنى تجارى بورسعيد

معهد فنى تجارى العريش

معهد فنى تجارى اسيوط

معهد فنى تجارى طنطا

معهد فنى تجارى الزقازيق

معهد فنى تجارى قويسنا

معهد فنى تجارى سوهاج

كليات الدبلومات الفنية 2023

كلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات الهندسة.

كليات الآثار.

المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

تنسيق الجامعات 2023

ووفقا لقواعد التنسيق المعمول بها يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام 3 سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي في برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية من جميع الشعب، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق وهي معهد فني فنادق المطرية ومعهد فني فنادق الإسكندرية ومعهد فني فنادق بورسعيد ومعهد فني فنادق قنا.

وكذلك معهد فني فنادق المطرية «شعبة مطاعم»، ومعهد فني فنادق الإسكندرية «شعبة مطاعم»، ومعهد فني فنادق قنا «شعبة مطاعم»، بالإضافة إلى المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق، حيث تقبل تلك المعاهد الطلاب الحاصلين على الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات.