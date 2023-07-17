تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل باختبارات كلية التربية الرياضية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعداداتها لأعمال تنسيق القبول بالكليات المختلفة والمقرر أن تبدأ أعماله عقب الكشف عن نتيجة الثانوية العامة، في إطار الاستعدادات لـ تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات 2023

حدد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2023، بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك في إطار التيسير على طلاب الثانوية العامة.

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٧، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة.

الثانوية العامة 2023

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2023، أداء اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بـ تنسيق الجامعات 2023 للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2023 العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، تجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، مشيرة إلى أنه لا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع الطلاب.

أماكن اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

وحدد مكتب التنسيق أماكن اختبارات كليات التربية الرياضية 2023، وهي كالتالي:

- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.

- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.

- القليوبية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية ببنها.

- الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

- الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

- مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.

- الغربية "بنين – بنات" كلية التربية الرياضية طنطا.

- المنوفية ما عدا مدينة السادات" بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

- مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة - وادي النطرون - مديرية التحرير- اشمون - منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

- الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق.

- دمياط "بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بدمياط.

- بورسعيد بالإضافة على مركزي المطرية والمنزلة التابعين لمحافظة الدقهلية" بنين وبنات" كلية التربية ببور سعيد.

- الإسماعيلية بما فيها مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية.

- الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة بنين وبنات التابعة بمقر كلية التربية الرياضية بالمنصورة.

- كفر الشيخ "بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.

- السويس وجنوب سيناء "بنين وبنات" بمقر كلية التربية الرياضية بالسويس.

- شمال سيناء بنين وبنات بمقر كلية التربية الرياضية بالعريش.

- بني سويف (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية ببني سويف.

- الفيوم (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم.

- المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا.

- أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.

- الوادي الجديد (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

- قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.

- سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.

- أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

خطوات التسجيل لاختبارات كلية التربية الرياضية 2023

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، مجموعة من الضوابط والإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2023/2024، ومنها خطوات استخدام التسجيل لحجز اختبارات القدرات والتي تتمثل في التالي:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

تنسيق الجامعات 2023.. وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن أن تنسيق الكليات هذا العام لأوائل الثانوية العامة 2022-2023 لن يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 500 طالب بشعبة علمي علوم وفي شعبة علمي رياضة وأدبي.

موعد تنسيق الكليات 2023

وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالإسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.