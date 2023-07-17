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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. دورة تدريبية عن إعداد دراسات الجدوى بـ عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس  ، وكلية البنات ،  دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان " إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية " ، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعى، وتعتبر الدورة التدريبية أولى الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

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تفاصيل الحصول على البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

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تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة الأدبية

برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،  و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية، و الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، وبتنسيق  الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، دكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة ، واشراف ادارى  إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي يومى الإثنين والثلاثاء ١٧، ١٨ يوليو بكلية البنات جامعة عين شمس.

وكان قد استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة جلسة فنية لشركة Etica Technology (شركة اتيكا) يوم الخميس 13 يوليو 2023 ، وقد حضر الجلسة حوالي 100 من طلاب جامعة عين شمس كليات حاسبات ومعلومات وهندسة وتجارة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوث الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تهدف الورشة التدريبية إلي تعريف الطلاب من مختلف المجالات علي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتقنية GPT3 ، وتدريبهم علي أدوات علوم البيانات وكيفية استكشاف مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك علي الوظائف المستقبلية.

مركز الاستشارات المالية والمراجعة وحدة التضامن جامعة عين شمس دورة تدريبية مجانية مبادرة الطالب المنتج دراسة الجدوى الاقتصادية كلية البنات Jobs Education

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