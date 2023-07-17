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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات تتيح فرص التوظيف لحديثي التخرج

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطور وتنوع العلوم والمعارف المتسارع يستدعي صروح التعليم الى تطوير مناهجها وخططها الدراسية بشكل دوري، وتدريب كفاءاتها التدريسية والإدارية.

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 الثانوية العامة 2023

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التعليم عملية دائمة التطور لمواكبة التغيرات السريعة في العلوم والمعارف، مشددًا علي ضرورة أن يكون تحديث المناهج الدراسية والخطط الدراسية بشكل دوري لضمان توافقها مع التطورات الحديثة في المجالات المختلفة، بحيث تكون هذه التحديثات استنادًا إلى البحوث والمعرفة الجديدة واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الخبير التربوي، أن بالإضافة إلى تطوير المناهج، يجب أيضًا تدريب وتأهيل كفاءات التدريس والإدارة التعليمية، وينبغي تزويد المعلمين والمدرسين بفرص التدريب المستمر لتطوير مهاراتهم التدريسية وتبني أفضل الممارسات في التعليم، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تحسين في تدريب القادة التعليميين والإداريين لديهم القدرات والمهارات اللازمة لإدارة وتطوير المنظومة التعليمية بفعالية.

كليات تتيح فرص التوظيف

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن الاستثمار في تطوير المناهج وتدريب الكفاءات التدريسية والإدارية هو أمر حاسم لضمان توفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع في مواجهة التحديات المتلاحقة في عصر المعرفة، موضحًا أن هناك العديد من الكليات التي تحرص علي أتاحة فرص التوظيف لديثي التخرج، ومنها:

- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها.

- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات  تقنية المعلومات الحيوية 
حوسبة الروبوتات.

- الطب.

- الهندسة برامج الجديدة.

- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

-النانو تكنولوجي.

موقع التنسيق الإلكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الجامعات 2023

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

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