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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الدبلومات الفنية 2023.. أبرز التخصصات المطلوبة بسوق العمل

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم الفني في مصر شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وأصبح يلعب دورًا مهمًا في تأهيل الطلاب وتوفير فرص التدريب والعمل، وتسعى الدولة إلى تعزيز التعليم الفني وتطويره لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين فرص العمل للشباب.

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كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية| أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023 بسهولة

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تنسيق الجامعات 2023.. كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفير فرص التدريب والعمل للطلاب في المصانع والشركات يساهم في تطوير قدراتهم العملية وزيادة فرص التوظيف بعد التخرج، كما تعمل الحكومة على توفير فرص التعليم العالي في الكليات التكنولوجية للطلاب المتفوقين وتشجيعهم على اختيار التخصصات التكنولوجية التي تحظى بطلب كبير في سوق العمل.

وأشار الخبير التربوى، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتبر حلاً سريعًا ومبتكرًا لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتم تصميم برامجها الدراسية بناءً على دراسات وتحليلات لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، مما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب المهارات والمعرفة التي يحتاجونها في سوق العمل الحديث.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن بفضل حداثة هذه الجامعات وقدرتها على ضبط برامجها ومناهجها بسرعة، فإنها تستطيع التكيف مع التطورات السريعة في سوق العمل ومتطلباته، وقد تكون أكثر مرونة في تعديل وتحديث مناهجها وتوفير فرص تعليمية متخصصة لتلبية المتطلبات الجديدة.

وصرح بأن بالاعتماد على الجامعات التكنولوجية، يمكن للطلاب الحصول على تعليم غير نمطي ومتطور يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل مميزة ومجالات مهنية واعدة.

وتابع: ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هناك بعض التخصصات التي تشهد تراجعًا، سواء بسبب تشبع الأسواق بخريجيها أو بسبب ضعف الحاجة إليها في الوقت الحالي، لذا يجب على الطلاب أخذ ذلك في الاعتبار عند اختيار تخصصاتهم والاهتمام بمعرفة احتياجات سوق العمل والاتجاهات المستقبلية في مجالات مختلفة.

وشدد الخبير التربوى، علي ضرورة أن يسعوا الطلاب إلى اختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم الشخصية، وأن يكونوا على دراية بتوجهات سوق العمل والفرص المتاحة في مجالات مختلفة، مما سيساعدهم على النجاح والاستفادة القصوى من تعليمهم الفني وتحقيق آفاق واعدة في حياتهم المهنية، موضحًا أن ينبغي على الطلاب أن يدركوا أن سوق العمل يتطلب اليوم مهارات متعددة ومتنوعة، بالإضافة إلى التخصصات التقليدية مثل الطب والهندسة، هناك حاجة متزايدة لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة والمهارات القيادية والإبداعية وغيرها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023


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