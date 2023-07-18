كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية| أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023 بسهولة

خبراء التعليم يكشفون:



-أبرز التخصصات المطلوبة بسوق العمل

-الجامعات التكنولوجية حل سريع ومبتكر لتلبية احتياجات سوق العمل

-طرق للتكيف مع التطورات السريعة في سوق العمل

-الجامعات التكنولوجية تقدم تعليم غير نمطي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بكليات قطاعات (التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن عمليات القبول بهذه الكليات لطلاب الشهادات الفنية، تتم على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلبًا أساسيًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، فهذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرات الطلاب في مجموعة متنوعة من المهارات الأكاديمية والذهنية، مثل المنطق والقراءة والتحليل والرياضيات والرسم.

وأوضح الخبير التربوي، أن بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، فإن فرصتهم في الالتحاق بالجامعات متاحة وممكنة، ولكن قد يواجه البعض صعوبات في اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، وهنا يأتي دور وجود الموهبة عند الطالب، حيث يمكن أن تكون لديه موهبة معينة أو قدرة فطرية في مجال معين، وهذا يمكن أن يسهم في تحقيق نجاحه في اختبارات القدرات وبالتالي زيادة فرصته في الالتحاق بالجامعات.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أنه يجب أن نلاحظ أن الموهبة وحدها ليست كافية، بل يجب على الطلاب العمل بجد والاستعداد جيدًا لاختبارات القدرات من خلال المراجعة وحل التمارين والاستعانة بالموارد التعليمية المناسبة.

واضاف الدكتور حسن شحاتة، أن يجب على طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات أن يتطلعوا إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والعقلية، والعمل بجد لتحقيق النجاح في اختبارات القدرات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي.

كما سيتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة (فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام 5 سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات ويتم تحديد الحد الأدني للقبول، وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم الفني في مصر شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وأصبح يلعب دورًا مهمًا في تأهيل الطلاب وتوفير فرص التدريب والعمل، وتسعى الدولة إلى تعزيز التعليم الفني وتطويره لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين فرص العمل للشباب.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفير فرص التدريب والعمل للطلاب في المصانع والشركات يساهم في تطوير قدراتهم العملية وزيادة فرص التوظيف بعد التخرج، كما تعمل الحكومة على توفير فرص التعليم العالي في الكليات التكنولوجية للطلاب المتفوقين وتشجيعهم على اختيار التخصصات التكنولوجية التي تحظى بطلب كبير في سوق العمل.

وأشار الخبير التربوى، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتبر حلاً سريعًا ومبتكرًا لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتم تصميم برامجها الدراسية بناءً على دراسات وتحليلات لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، مما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب المهارات والمعرفة التي يحتاجونها في سوق العمل الحديث.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن بفضل حداثة هذه الجامعات وقدرتها على ضبط برامجها ومناهجها بسرعة، فإنها تستطيع التكيف مع التطورات السريعة في سوق العمل ومتطلباته، وقد تكون أكثر مرونة في تعديل وتحديث مناهجها وتوفير فرص تعليمية متخصصة لتلبية المتطلبات الجديدة.

وصرح بأن بالاعتماد على الجامعات التكنولوجية، يمكن للطلاب الحصول على تعليم غير نمطي ومتطور يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل مميزة ومجالات مهنية واعدة.

وتابع: ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هناك بعض التخصصات التي تشهد تراجعًا، سواء بسبب تشبع الأسواق بخريجيها أو بسبب ضعف الحاجة إليها في الوقت الحالي، لذا يجب على الطلاب أخذ ذلك في الاعتبار عند اختيار تخصصاتهم والاهتمام بمعرفة احتياجات سوق العمل والاتجاهات المستقبلية في مجالات مختلفة.

وشدد الخبير التربوى، علي ضرورة أن يسعوا الطلاب إلى اختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم الشخصية، وأن يكونوا على دراية بتوجهات سوق العمل والفرص المتاحة في مجالات مختلفة، مما سيساعدهم على النجاح والاستفادة القصوى من تعليمهم الفني وتحقيق آفاق واعدة في حياتهم المهنية، موضحًا أن ينبغي على الطلاب أن يدركوا أن سوق العمل يتطلب اليوم مهارات متعددة ومتنوعة، بالإضافة إلى التخصصات التقليدية مثل الطب والهندسة، هناك حاجة متزايدة لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة والمهارات القيادية والإبداعية وغيرها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023



- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة سياحة من هنا

ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن توفير التعليم الفني والتقني الجيد في مصر أمر ضروري لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير المجتمع، موضحة أنه يجب توجيه الاهتمام والدعم الكافي لتطوير القطاع الفني وتحسين جودة التعليم الفني في مصر.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية اصبحت أكثر طلبًا من قبل طلاب التعليم الفني، لكنها تتطلب مجهودًا إضافيًا، لان تلك التخصصات تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

وطالبت الدكتورة سامية خضر، طلاب الدبلومات الفنية 2023، بأن يضعوا في اعتبارهم أهمية اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها التي تتناسب مع قدراتهم والمجموع الذي حصلوا عليه.

كما طالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الطلاب بإجراء البحوث اللازمة واستكشاف الخيارات المتاحة لهم، وأن يأخذوا الوقت الكافي للتفكير والتدقيق في احتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أنه ينبغي أيضًا عليهم الاستعانة بالمشورة من أولياء الأمور خبراء التعليم وأهل الخبرة للحصول على نصائح وتوجيهات قيمة في عملية اختيار الكلية والتخصص المناسب.

وقالت الدكتورة سامية خضر: “ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين ومنضبطين عند تسجيل رغباتهم، وأن يضعوا جميع الاحتمالات الممكنة والمتوافقة مع مجموعاتهم في القائمة، ويجب عليهم أيضًا الاطلاع على متطلبات القبول والتفاصيل الخاصة بكل كلية، وأن يتأكدوا من تسجيل الكليات المفضلة والمناسبة لهم في الرغبات”.

الأعداد المقرر قبولها

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية، بكليات الجامعات المصرية، التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية سواء دبلوم صنايع او دبلوم تجارة او دبلوم زراعة او دبلوم فنادق ، ستكون بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

ويكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

وأوضحت الوزارة، أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية، بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65 % ، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالصف الثالث بهذة المعاهد.

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات منها:

- اختيار موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية من هنـا.

- يقوم الطالب باختيار نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نوع النظام «3 أو 5 سنوات».

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح .

- يختار الطالب تأكيد البيان بالنقر على مفتاح «الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمثل هذا الرقم ضمان للحفاظ على البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.