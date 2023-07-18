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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تفاصيل اختبارات قدرات فنون جميلة والأدوات المطلوبة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 التسجيل عبر موقع التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات للكليات بـ تنسيق الجامعات 2023، والمقررة كشرط للالتحاق بها، ومن بينها كليات الفنون الجميلة، في تخصصي فنون وعمارة، حيث يشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك الأقسام التسجل وأداء اختبارات القدرات حتى الخميس 27/7/2023.

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طلاب الثانوية العامة 2023

وتضم اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" لـ طلاب الثانوية العامة 2023، الاختبار المهاري ومدته 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا أيا كان السبب، ويجيب الطالب خلال تلك المدة على سؤالين " الرسم والتصميم الابتكاري".

اختبارات قدرات فنون جميلة

وتحدد اللجنة العليا للتنسيق لـ طلاب الثانوية العامة 2023، سؤال الرسم من 60 درجة ويكون عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطلاب ومهارته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار الشكل.

تنسيق الجامعات 2023

كما تحدد اللجنة لـ طلاب الثانوية العامة 2023، سؤال التصميم الابتكاري من 40 درجة وهو عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا في مساحة 15 سم في 20 سم.

الأدوات المطلوب لاختبار قدرات فنون جميلة

يجب على الطالب إحضار الأدوات التالية أثناء تأدية الاختبار:

1- اقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2- أقلام الفلوماستر

3- ألوان خشبية.

4- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5- ممحاة رصاصي (أستيكة).

6- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس ٢٥× ٣٥سم  (اختياري).

شروط النجاح في اختبار قدرات فنون جميلة:

شروط نجاح طلاب الثانوية العامة 2023، في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون هو حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (المعرفي + الرسم + التصميم الابتكاري)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق، حيث يعتبر الطالب لائق عند الحصول على أكثر من 60 درجة من اجمالي 100 درجة.

المجالات المعرفية التي يحتاج اليها الطالب

مبادئ الرسم والتصميم

مبادئ اللون

مبادئ نظرية اللون

أهم المشكلات البيئة المعاصرة

أهم الانجازات الحكومية

أهم الانجازات الرياضية في مصر

اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة

وتقتصر المرحلة الحالية على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

اختبارات القدرات

وفيما يلي قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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