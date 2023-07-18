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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 5 سنوات

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لطلاب الثانوية العامة 2023.. تفاصيل اختبارات قدرات فنون جميلة والأدوات المطلوبة

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن عمليات القبول بهذه الكليات لطلاب الشهادات الفنية، تتم على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلبًا أساسيًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، فهذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرات الطلاب في مجموعة متنوعة من المهارات الأكاديمية والذهنية، مثل المنطق والقراءة والتحليل والرياضيات والرسم.

وأوضح الخبير التربوي، أنه بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، فإن فرصتهم في الالتحاق بالجامعات متاحة وممكنة، ولكن قد يواجه البعض صعوبات في اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، وهنا يأتي دور وجود الموهبة عند الطالب، حيث يمكن أن تكون لديه موهبة معينة أو قدرة فطرية في مجال معين، وهذا يمكن أن يسهم في تحقيق نجاحه في اختبارات القدرات وبالتالي زيادة فرصته في الالتحاق بالجامعات.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أنه يجب أن نلاحظ أن الموهبة وحدها ليست كافية، بل يجب على الطلاب العمل بجد والاستعداد جيدًا لاختبارات القدرات من خلال المراجعة وحل التمارين والاستعانة بالموارد التعليمية المناسبة.

واضاف الدكتور حسن شحاتة، أن يجب على طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات أن يتطلعوا إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والعقلية، والعمل بجد لتحقيق النجاح في اختبارات القدرات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي.

كما سيتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة (فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام 5 سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات ويتم تحديد الحد الأدني للقبول، وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

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