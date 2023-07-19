جامعة عين شمس تطلق "up skill program" لتنمية مهارات الطلاب والهيئات المعاونة

كشفت جامعة عين شمس، عن تفاصيل الحصول على البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بالجامعة، لتنمية المهارات، وذلك حتى يتمكن الراغبين في الاستفادة منه بالتسجيل فيه وحجز مقاعدهم في الدورة التدريبية التي يطلق عليها up skill program، وتهدف لرفع كفاءة الدارسين وصقل خبراتهم في تخصصاتهم.

وأعلنت جامعة عين شمس، عند بدء فتح باب التسجيل بالدورة التدريبية up skill program، حيث يمكن الاستفادة منها الفئات التالية "معيد، ومدرس مساعد" من الهيئة المعاونة بالجامعة، ويتم التسجيل إلكترونيا، من خلال ملء البيانات باستمارة التقديم عبر الرابط التالي:

مدة البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، وتحت إشراف الدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف ، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال.

وتستمر مدة التدريب بالبرنامج المنتظر لمدة أسبوعين كاملين، ويدرس الراغبين في الاشتراك فيه برنامج خاص بالمهارات الشخصية، إلى جانب التعرف على استراتيجيات التعلم النشط والتدويل، وأيضا التعرف على الطريقة الصحيحة لتقديم المشروعات وكيف يتم ذلك، بينما تقوم دائرة الابتكار بالجامعة بتمويل البرنامج التدريبي بالكامل، بهدف تنمية مهارة الدارسين ورفع كفاءتهم، علما أن عمر المتدرب لا يزيد عن 30 عاما.

مميزات البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

ـ حصول أول 5 متدربين على دورة تدريبية تهدف لإعدادهم كقادة للمستقبل

ـ يحصل المتدرب في نهاية الدورة التدريبية باجتياز البرنامج

ـ يمنح الدارس في نهاية البرنامج شهادة تمكنه من الترقي

يهدف البرنامج الذى ينظمه مركز التوظيف بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال ومركز التدريب والتطوير بالجامعة إلى اكساب الطلاب المهارات والقدرات للمنافسة فى سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل .

وكان قد نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس ، وكلية البنات ، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان " إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية " ، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعى. وتعتبر الدورة التدريبية أولى الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات.