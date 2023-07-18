عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات القبول بكليات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

شهد مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 اليوم، البحث عن توقعات قبول الكليات بـ تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب الشعبة الأدبية، وأخذ نظرة وفكرة عن نظام التنسيق الخاص بالجامعات ومعرفة تنسيق الكلية التي يريد الالتحاق بها، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

txt

طلاب الدبلومات الفنية 2023.. أبرز التخصصات المطلوبة بسوق العمل

txt

كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية| أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023 بسهولة

تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023

تختلف مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 نسبيًا عن العام الماضي بشكل طفيف، حيث تشتمل على العديد من الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية، خلال تنسيق الجامعات 2023، الذي من المقرر أن يبدأ بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية، خاصة بعدما أنهى الطلاب الامتحانات بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

ويتم تحديد تنسيق الجامعات 2023 مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، والحد الأدنى للقبول للكليات العلمية والأدبية، خلال منتصف أغسطس المُقبل. من خلال مؤتمر صحفي لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

طلاب الثانوية العامة

ويهتم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن تنسيق الجامعات 2023 لذلك حرص “صدى البلد” علي تقديم توقعات تنسيق الجامعات 2023، وخاصة التوقعات للشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة، وتوقعات مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعتبر المرحلة الأصعب بعد انتهاء الامتحانات.

تنسيق الجامعات 2023

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

مؤشرات قبول الكليات الأدبية

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 الدخول على هذا الرابط : https://tansik.digital.gov

تنسيق الكليات الأدبية 2023

نستعرض قائمة مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 والمتوقع أن تتشابه مع تنسيق الكليات الأدبية هذا العام على النحو التالي:

-اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة : 354

-ألسن كفر الشيخ : 351

-الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية : 348

-سياسة واقتصاد السويس : 345

-سياسة واقتصاد بني سويف : 340

-ألسن عين شمس : 338

-ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 338

-ألسن الغيوم : 337

-ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة : 333

-ألسن بني سويف: 333

-ألسن المنيا : 332

-ألسن سوهاج: 331

-إعلام القاهرة : 330

-ألسن أسوان: 330

-ألسن الأقصر: 329

-الاعاقة والتأهيل الزقازيق: 328

-إعلام المنوفية : 327

-آثار دمياط : 326

-آثار عين شمس : 324

-آثار القاهرة: 323

-تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد : 323

-حقوق سوهاج: 323

-إعلام بني سويف: 321

-آثار ولغات مطروح: 320

-آثار الفيوم: 319

-الإعاقة والتأهيل بني سويف: 319

-إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 319

-آثار أسوان: 318

-آثار الأقصر : 317

-آثار سوهاج : 316

-إعلام جنوب الوادي : 316

-آثار جنوب الوادي: 315

-فنون جميلة (فنون) الإسكندرية: 315

-تربية الإسكندرية: 312

-تربية الزقازيق : 312

-تربية بورسعيد : 311

موعد تنسيق الكليات 2023

وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالإسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 تنسيق الجامعات 2023 طلاب الثانوية العامة 2023 مؤشرات قبول الكليات الأدبية تنسيق الكليات الأدبية 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 طلاب الشعبة الأدبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 5 سنوات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تفاصيل اختبارات قدرات فنون جميلة والأدوات المطلوبة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات تتيح فرص التوظيف لحديثي التخرج.. أبرز التخصصات المطلوبة بمستقبل سوق العمل

ترشيحاتنا

إعلام أمريكي: اتفاق بين نتنياهو وبايدن على لقاء لا يرقى إلى مستوى دعوة

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بشرى سارة.. التعليم تستعد لتطوير مناهج الثانوية العامة للتخفيف على الطلاب

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع التربية والتعليم

الغندور لـ مرتضى منصور: اطلع قول لجماهير الزمالك بعت إمام عاشور ليه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ