تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات القبول بكليات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة

شهد مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 اليوم، البحث عن توقعات قبول الكليات بـ تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب الشعبة الأدبية، وأخذ نظرة وفكرة عن نظام التنسيق الخاص بالجامعات ومعرفة تنسيق الكلية التي يريد الالتحاق بها، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023

تختلف مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 نسبيًا عن العام الماضي بشكل طفيف، حيث تشتمل على العديد من الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية، خلال تنسيق الجامعات 2023، الذي من المقرر أن يبدأ بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية، خاصة بعدما أنهى الطلاب الامتحانات بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

ويتم تحديد تنسيق الجامعات 2023 مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، والحد الأدنى للقبول للكليات العلمية والأدبية، خلال منتصف أغسطس المُقبل. من خلال مؤتمر صحفي لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

طلاب الثانوية العامة

ويهتم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن تنسيق الجامعات 2023 لذلك حرص “صدى البلد” علي تقديم توقعات تنسيق الجامعات 2023، وخاصة التوقعات للشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة، وتوقعات مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعتبر المرحلة الأصعب بعد انتهاء الامتحانات.

تنسيق الجامعات 2023

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

مؤشرات قبول الكليات الأدبية

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 الدخول على هذا الرابط : https://tansik.digital.gov

تنسيق الكليات الأدبية 2023

نستعرض قائمة مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 والمتوقع أن تتشابه مع تنسيق الكليات الأدبية هذا العام على النحو التالي:

-اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة : 354

-ألسن كفر الشيخ : 351

-الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية : 348

-سياسة واقتصاد السويس : 345

-سياسة واقتصاد بني سويف : 340

-ألسن عين شمس : 338

-ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 338

-ألسن الغيوم : 337

-ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة : 333

-ألسن بني سويف: 333

-ألسن المنيا : 332

-ألسن سوهاج: 331

-إعلام القاهرة : 330

-ألسن أسوان: 330

-ألسن الأقصر: 329

-الاعاقة والتأهيل الزقازيق: 328

-إعلام المنوفية : 327

-آثار دمياط : 326

-آثار عين شمس : 324

-آثار القاهرة: 323

-تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد : 323

-حقوق سوهاج: 323

-إعلام بني سويف: 321

-آثار ولغات مطروح: 320

-آثار الفيوم: 319

-الإعاقة والتأهيل بني سويف: 319

-إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 319

-آثار أسوان: 318

-آثار الأقصر : 317

-آثار سوهاج : 316

-إعلام جنوب الوادي : 316

-آثار جنوب الوادي: 315

-فنون جميلة (فنون) الإسكندرية: 315

-تربية الإسكندرية: 312

-تربية الزقازيق : 312

-تربية بورسعيد : 311

موعد تنسيق الكليات 2023

وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالإسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.