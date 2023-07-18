لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات تتيح فرص التوظيف لحديثي التخرج.. أبرز التخصصات المطلوبة بمستقبل سوق العمل

خبراء التعليم:

كليات تتيح فرص التوظيف

أبرز التخصصات الحديثة والهامة في المستقبل

طرق تعزيز صلة الطلاب بمتطلبات سوق العمل

أكثر التخصصات المطلوبة بمستقبل سوق العمل

بعد إنهاء طلاب الثانوية العامة 2023، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، يدخل الطلاب دوامة اختيار كلية مناسبة للالتحاق بها في المرحلة الجامعية، وأصبح الجميع يبحث عن كليات لها مستقبل في سوق العمل من أجل ضمان مستقبل مميز.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطور وتنوع العلوم والمعارف المتسارع يستدعي صروح التعليم الى تطوير مناهجها وخططها الدراسية بشكل دوري، وتدريب كفاءاتها التدريسية والإدارية.

الثانوية العامة 2023

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التعليم عملية دائمة التطور لمواكبة التغيرات السريعة في العلوم والمعارف، مشددًا علي ضرورة أن يكون تحديث المناهج الدراسية والخطط الدراسية بشكل دوري لضمان توافقها مع التطورات الحديثة في المجالات المختلفة، بحيث تكون هذه التحديثات استنادًا إلى البحوث والمعرفة الجديدة واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الخبير التربوي، أن بالإضافة إلى تطوير المناهج، يجب أيضًا تدريب وتأهيل كفاءات التدريس والإدارة التعليمية، وينبغي تزويد المعلمين والمدرسين بفرص التدريب المستمر لتطوير مهاراتهم التدريسية وتبني أفضل الممارسات في التعليم، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تحسين في تدريب القادة التعليميين والإداريين لديهم القدرات والمهارات اللازمة لإدارة وتطوير المنظومة التعليمية بفعالية.

كليات تتيح فرص التوظيف

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن الاستثمار في تطوير المناهج وتدريب الكفاءات التدريسية والإدارية هو أمر حاسم لضمان توفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع في مواجهة التحديات المتلاحقة في عصر المعرفة، موضحًا أن هناك العديد من الكليات التي تحرص علي إتاحة فرص التوظيف لديثي التخرج، ومنها:

- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها.

- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات تقنية المعلومات الحيوية

حوسبة الروبوتات.

- الطب.

- الهندسة برامج الجديدة.

- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

-النانو تكنولوجي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن التوجهات واختيارات الطلاب في الجامعات ليست دائما مبنية على معايير علمية تربط مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل، موضحًا أن قد يكون لذلك عدة أسباب، منها قلة الوعي بمتطلبات سوق العمل واحتياجاتها، أو تأثر الطلاب بالتوجهات الشائعة أو الاجتماعية في اختياراتهم، كما أن بعض الكليات قد تكون محدودة في توفير الجانب التطبيقي والتدريب العملي ضمن مناهجها.

تعزيز صلة الطلاب بمتطلبات سوق العمل

وقال عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، إن التركيز على الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية يمكن أن يكون حلاً هاماً لتعزيز صلة الطلاب بمتطلبات سوق العمل، عن طريق دمج النظريات مع التطبيقات العملية وتوفير فرص التدريب والتطبيق العملي في المجالات ذات الصلة، يمكن للطلاب تطوير المهارات والقدرات التي يحتاجونها في مستقبلهم المهني.

وأوضح الخبير التربوي، أن تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة أمرًا ضروريًا لضمان توافق التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشددًا علي ضرورة أن تكون البرامج الجديدة مبنية على تحليلات دقيقة لاحتياجات سوق العمل وتوجهاته المستقبلية.

البرامج الجديدة

وأشار الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن من المهم أن تتضمن هذه البرامج الجديدة مجموعة متنوعة من التخصصات والمهارات التي تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، ويجب أن تتماشى هذه البرامج مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة لضمان أن الطلاب يتمتعون بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للاندماج بسلاسة في سوق العمل وتحقيق النجاح المهني.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم توفير فرص التدريب العملي والتعليم المهني في هذه الكليات بديلة، حيث يتعلم الطلاب المهارات العملية ويكتسبون الخبرة العملية التي تمكنهم من تطبيق المفاهيم النظرية التي تم تعلمها في الفصول الدراسية.

كليات بديلة تتماشى مع سوق العمل

وصرح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، بأن باستحداث كليات بديلة تتماشى مع سوق العمل، يتم توفير فرص تعليمية وتدريبية متنوعة للطلاب وتمكينهم من اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية. هذا يعزز فرص العمل ويسهم في تطوير المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن هناك العديد من الكليات التي توفر تخصصات مميزة ومطلوبة في سوق العمل. يتميز خريجو هذه الكليات بالمعرفة والمهارات الخاصة في مجالات معينة، مما يجعلهم قيمين للغاية في سوق العمل، مثالًا على ذلك:

تخصص علوم الحاسوب

وتكون الدراسة في تخصص علوم الحاسوب أو كلية حاسبات ومعلومات كما تسمى في العديد من الجامعات، وهي تضم العديد من التخصصات.

ويحق للطالب الالتحاق بأحد اقسام كلية حاسبات ومعلومات، وهي:

قسم علوم الحاسب.

قسم نظم المعلومات.

قسم تكنولوجيا المعلومات.

قسم بحوث العمليات ودعم القرار.

قسم الذكاء الاصطناعي.

وتهدف كلية حاسبات ومعلومات على السير مع التطورات الحديثة في المجالات التكنولوجية للمعلومات، من أجل مواكبة العصر الحالي والتطور التكنولوجي الذي طرأ في العالم.

تخصص الهندسة الكيميائية

ويعد تخصص الهندسة الكيميائية من أبرز التخصصات الحديثة والهامة في المستقبل، ويأتي التخصص من أكثر التخصصات المطلوبة في المستقبل بين التخصصات الهندسية المختلفة.

وتتيح العديد من الجامعات بأنواعها المختلفة تخصص الهندسة الكيميائية والذي يمنح درجة البكالوريوس.

ويعمل المهندس الكيميائي على تطبيق الكيمياء البيولوجيا والفيزياء مع الرياضيات من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي لها إنتاج أو استخدام لتلك المواد الكيميائية كالوقود والأدوية والأغذية.

تخصص هندسة الإلكترونيات

ويعد تخصص هندسة الإلكترونيات من أهم وأبرز الكليات التي لها مستقبل، حيث يسعى القسم لتحقيق التميز بشكل دائم.

وتكون الدراسة في تخصص هندسة الإلكترونيات هامة ولها مستقل بنسبة كبيرة ويتسبب المتخصص في الحصول على درجة البكالوريوس ويمكن إكمال التعليم في لمرحلة الدراسات العليا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية

ويمكن الالتحاق بتخصص هندسة إلكتروني :

قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية.

قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم.

قسم هندسة وعلوم الحاسبات.

قسم الهندسة الطبية.

تخصص علوم الصحة الرياضية في كليات التربية الرياضية

ويعد ذلك القسم من التخصصات التي لها مستقبل كبير في سوق العمل المصري، حيث يوفر عدد كبير من الفرص بمختلف الأماكن.

ويؤهل القسم الطلاب للإرتقاء والنهوض بمستوى العملية الرياضية، في مجالات علوم الصحة الرياضية سواء نظرياً وعملياً.

ويمكن للخريج من تخصص علوم الصحة الرياضية معرفة جميع التفاصيل بخصوص الإصابات الرياضية وتأهيلها، والصحة الرياضية والتربية الصحية وكذلك فسيولوجيا الرياضة أو التغذية الرياضية.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وتعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من الكليات النادرة في مصر حيث أنها ليست منتشرة.

ويدرس الطالب في الكلية كل ما يخص مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتكون مدة الدراسة فيها 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

ويدرس الطلاب العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ويحصل على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

موقع التنسيق الإلكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الجامعات 2023

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.