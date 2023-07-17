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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. شروط التقديم والأوراق المطلوبة والحد الأدني للقبول

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، الإعلان عن تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 3 سنوات

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تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل باختبارات كلية التربية الرياضية

الدبلومات الفنية 2023

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء في تنسيق العام الماضي.

ويمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تخصص سياحة وفنادق نظامي 3 و5 سنوات الالتحاق بالعديد من المسارات التعليمية بعد الدبلوم في تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2023، حيث يمكن لهم الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكذلك المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق، وفقا لقواعد تنسيق الجامعات.

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

وعند التقديم لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) ونظائرها نظام (الثلاث - الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، يجب مراعاة التالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

-تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).
يدخل الطالب لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

-يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

-يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

فى حال فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بـ وزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2023 وتنسيق الدبلومات الفنية وهي موقع التنسيق الإلكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

معاهد الدبلومات الفنية 2023 

تتيج وزارة التعليم عددا من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

-يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي
المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال».

-المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

-المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».
القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

-المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

-المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

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