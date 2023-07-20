تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفاجأة بشأن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد المتاحة

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالكليات والمعاهد العليا لاستكمال التعليم الجامعي، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية.

وستعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء في تنسيق العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 -2024 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

وستعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 قبل أيام من فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات والمعاهد الفنية المتوسطة.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 العديد من الكليات المتاحة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام قديم) ودبلوم المدارس الثانوية الفنية (إعداد مهني)، حيث يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع المواد التحريرية.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام مطور) ودبلوم (ضعاف السمع – التلمذة الصناعية – التعليم والتدريب المزدوج – التعليم التبادلي – المجمع التكنولوجي) يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات، وذلك وفقا لما أوضحه موقع التنسيق بشأن قواعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

ويتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي الالتحاق بكليات الجامعية كليات الآثار جامعات القاهرة- الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا –الأقصر- دمياط – الزقازيق –مطروح تخصصات ترميم آثار– ترميم دقيق- ترميم معماري، وكذلك كلية التربية جامعة حلوان من جميع التخصصات.

وكذلك كلية الاقتصاد المنزلي جامعات حلوان والمنوفية والعريش تخصصات ملابس جاهزة – نسيج – جلود وبدائلها، وكذلك كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف من جميع التخصصات، بالإضافة إلى برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

ويتاح أيضا لطلاب الدبلوم الصناعي 3 سنوات القبول بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة (الأميرية – الفيوم – السلام) والمجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم، وكذلك القبول بالكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية الصناعية المتوسطة الحكومية) التابعة لوزارة التعليم العالي (مدة الدراسة بها سنتان)، بجانب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة والمعاهد العليا الخاصة والمعاهد الفنية والمعاهد الفنية الصحية، وكذلك المعاهد الهندسية الخاصة.

ويمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تخصص سياحة وفنادق نظام 5 سنوات الالتحاق بالعديد من المسارات التعليمية بعد الدبلوم في تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2023، حيث يمكن لهم الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكذلك المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق، وفقا لقواعد تنسيق الجامعات.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على مؤشرات القبول بتلك الكليات والمعاهد الفنية المتاحة لهم من خلال موقع التنسيق من هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سياحة وفنادق

ويمكن للطلاب من الحاصلين على الدبلومات الفنية 2023 سياحة وفنادق نظام 5 سنوات الالتحاق بكليات السياحة والفنادق بشرط اجتياز اختبارات القدرات وكذلك برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان والإسكندرية، وكلية التربية النوعية شعبة اقتصاد منزلي جامعة طنطا، والتربية النوعية بقنا جامعة جنوب الوادي.

تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية 2023

ويتاح للطلاب الحاصلين على الدبلومات الزراعية 2023 لكل التخصصات الالتحاق بكليات الزراعة من جميع الشعب وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي المحددة بموقع التنسيق، وكذلك الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي بالسياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

ويمكن لهم الالتحاق بكليات التربية بعدة جامعات، فضلا عن المعاهد الفنية المتوسطة والمعاهد العليا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

ووفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي لتنسيق الدبلومات الفنية فإنه يتم قبول 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية من حَملة الشهادات الفنية، سواء لطلاب الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بعد الإعدادية أو نظام الدبلوم وسنتين بعده أو الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

ويتاح لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تجارة نظام 5 سنوات الالتحاق بكليات التجارة انتظام وانتساب موجه بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا والمنصورة وحلوان والزقازيق والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادي وبني سويف وبنها وسوهاج وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط والسويس وبورسعيد وأسوان ومدينة السادات والعريش، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية التجارية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي وكذلك الكليات التكنولوجية.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية

وسيتاح لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق، وسيتيح موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية 2023 تسجيل الرغبات وقت إعلان وزارة التعليم العالي بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والمتوقع أن يبدأ في سبتمبر المقبل.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية

ويتاح للطلاب الاستعلام عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، وفقا لتنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023 ومؤشرات القبول بالكليات والمعاهد الخاصة، وهي تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات من هنا وتنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام خمس سنوات من هنا.