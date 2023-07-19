تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات ومعاهد تقبل شعبة علمي رياضة| تفاصيل

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 عن الكليات التى تقبل الشعبة الهندسية علمى رياضة، داخل تنسيق الجامعات 2023 بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ولذلك حرص موقع “صدى البلد” على نشر قائمة كليات ومعاهد تقبل شعبة علمي رياضة الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية، على مستوى جامعات الجمهورية.

تنسيق الجامعات 2023

ويعتبر تنسيق الجامعات 2023، الخطوة التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

شعبة علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2023.. ويعد تخصص علمي رياضة في الثانوية العامة، هو تخصص يتم فيه دراسة الرياضة البحتة والتطبيقية بجانب مواد الكمياء والفزياء، والمواد الأدبية، وتكون الكليات المتاحة للطلاب في تخصص علمي رياضة هي، كلية الهندسة وكلية الفنون الجميلة شعبة عمارة، وكلية الحاسبات والمعلومات والزراعة، وأيضاً كلية الفنون التطبيقية، وكلية التربية والعلوم.

كلية الهندسة

كلية الهندسة هي واحدة من أعرق الكليات في مصر داخل تنسيق الجامعات 2023، حيث يدرس فيها الطالب لمدة خمس سنوات، السنة الأولى هي التمهيدي، ثم يقوم بالاختيار من أكثر من 99 تخصصا هندسيا ليحصل على بكالوريوس الهندسة بعد أربع سنوات من الدراسة بالجامعة، ومن أهم الأقسام بكلية الهندسة:

- قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية

- قسم الهندسة المعمارية

- قسم الهندسة المدنية

- قسم الهندسة الميكانيكية

- قسم هندسة الديكور

- قسم هندسة الإلكترونية

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

هي واحدة من الكليات الحديثة التي أنشئت في مصر في الفترة الأخيرة وتأتي داخل تنسيق الجامعات 2023، حيث إن هذه الكلية تهدف إلى دراسة علوم برمجة الحاسب والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوت.

ويدرس الطالب في هذه الكلية لمدة أربع سنوات، يحصل بعدها على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في أحد التخصصات الموجودة بالكلية.

كلية الفنون الجميلة

تنسيق الجامعات 2023.. هي واحدة من الكليات التي تقبل الطلاب من شعبة علمي رياضة وشعبة علمي علوم، ولكن يتم القبول بهذه الكلية باختبارات للطلاب لمعرفة قدرات الرسم.

ويدرس الطالب فيها لمدة خمس سنوات وبالنسبة لطالب شعبة العمارة بكلية الفنون الجميلة، له الحق بالدخول إلى نقابة المهندسين المصرية.

كلية الفنون التطبيقية

تنسيق الجامعات 2023.. هي إحدى الكليات العريقة والتي تقبل الطلاب من شعبة علمي رياضة وشعبة علمي علوم، وبها بعض الأقسام التي تشبه في دراستها كلية الهندسة، ومدة الدراسة بهذه الكلية خمسة سنوات يدرس الطالب في السنة الأولي التمهيدي، ثم يختار التخصص من السنة التالية، ومن أهم أقسام هذه الكلية هو قسم هندسة الغزل والنسيج وطباعة المنسوجات.

تنسيق الجامعات 2023.. هي واحدة من الكليات الحديثة التي إنشئت في مصر في الفترة الأخيرة، حيث إن هذه الكلية تهدف إلى دراسة علوم برمجة الحاسب والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوت، ويدرس الطالب في هذه الكلية لمدة أربع سنوات يحصل بعدها على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في أحد التخصصات الموجودة بالكلية.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الكليات 2023، بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.

هناك العديد من كليات الهندسة الخاصة الموجودة في العديد من الجامعات المصرية والمعتمدة من نقابة المهندسين المصرية وهي:

- جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- جامعة فاروس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- جامعة مصر الدولية.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- الجامعة الأمريكية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- الجامعة الفرنسية في مصر.

- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- الجامعة المصرية الروسية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- جامعة سيناء.

- جامعة النهضة.

- جامعة المستقبل.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود – الأقصر.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (المعهد العالي للهندسة المعمارية سابقا).

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا – بشبرامنت.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس – الشرقية.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة النيل.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة.

- جامعة هليوبوليس.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة الأهرام الكندية.المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- معهد طيبة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو (المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية – 15 مايو سابقا).

- المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الصفوة العالي للهندسة ( المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية سابقا ).

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

موعد اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، مؤكدة أن آليات التصحيح أوراق الببل شيت تتم وفقا لجدول زمني محدد، حيث إنه سيتم مطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لتكون النتيجة جاهزة للاعتماد رسيما في نهاية شهر يوليو الجاري.