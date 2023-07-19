تنسيق الجامعات 2023.. كليات تشترط أداء اختبارات القدرات | تعرف على القائمة

شهد مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، البحث عن قائمة الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2023، وأخذ نظرة وفكرة عن نظام التنسيق الخاص بالجامعات ومعرفة تنسيق الكلية التي يريد الالتحاق بها، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها داخل تنسيق الجامعات 2023، وذلك وفقاً لـ شروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًّا داخل تنسيق الجامعات 2023 عبر طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt

وننشر قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؛ وهي:

-كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

-كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

-كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

-كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

-كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

-كليات التربية الرياضية.

-كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

-شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

-كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

أماكن أداء اختبارات القدرات

وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.