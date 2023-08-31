أخبار التعليم| لماذا لجأت الوزارة لإنشاء الفصول سابقة التجهيز في المدارس؟.. وبشرى لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة لك.





لماذا لجأت التعليم لإنشاء الفصول سابقة التجهيز في المدارس؟ | تفاصيل كاملة





تفقد اليوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

«التعليم العالي» تزف بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بطلاب الثانوية العامة، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرّر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.



سر زيارة وزير التعليم لمحافظة مطروح قبل العام الدراسي الجديد| تفاصيل كاملة







وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جامعة بنها الأهلية تعلن عن حاجتها للتعاقد مع معيدين وإداريين وفنيين.. تفاصيل



أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بدء تلقي طلبات الراغبين في التعاقد مع معيدين للعمل بكليات الجامعة المختلفة، وكذلك التعاقد مع اداريين وفنيين فى مختلف التخصصات، اعتبارًا من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل.



تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمس الأربعاء الموافق 30/8/2023 للتسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلوا عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50% في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.



وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات تمهيدا لافتتاحها

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم بتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.