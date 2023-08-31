لماذا لجأت التعليم لإنشاء الفصول سابقة التجهيز في المدارس؟ | تفاصيل كاملة

تفقد اليوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وفي هذا الإطار ينشر موقع “صدى البلد”، كل ما تريد معرفته بشأن فكرة إنشاء الفصول سابقة التجهيز.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية والمساهمة في تطوير آدائها.

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سعت لإنشاء 40 فصل من الفصول سابقة التجهيز .

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء الفصول سابقة التجهيز، هو القضاء على الكثافات الطلابية العالية في المدارس والقضاء على التسرب التعليمي بإدارتى النجيلة والضبعة بمحافظة مطروح.

وكان وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



وخلال هذه الزيارة .. من المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب حجر أساس مجمع مدارس الريفية والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوى، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح .

وفى ختام الزيارة، يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على استعدادات العام الدراسى الجديد .