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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها الأهلية تعلن عن حاجتها للتعاقد مع معيدين وإداريين وفنيين.. تفاصيل

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بدء تلقي طلبات الراغبين في التعاقد مع معيدين للعمل بكليات الجامعة المختلفة، وكذلك التعاقد مع اداريين وفنيين فى مختلف التخصصات، اعتبارًا من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطة إدارة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

وقالت الجامعة، فى بيان لها، إنّ شروط التقدم لوظيفة معيد بالتعاقد في كليات الجامعة، كالتالي: أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب من الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون تقدير البكالوريوس جيد جدًا على الأقل ، وأن يكون لدى المتقدم المهارات الإدارية وفنون الاتصال ومهارات التعامل مع الآخرين وألا يزيد السن عن 27 عامًا في أول أكتوبر المقبل، ويفضل أنّ يكون محل الإقامة في المحيط الجغرافي للجامعة، التي تقع في الحي الأول بمدينة العبور.

وأضافت الجامعة أنه فيما يخص التعاقد مع الإداريين والفنيين، فيشترط أن يكون محل السكن قريباً من الموقع الجغرافي للجامعة ويفضل من قاطني العبور ، وألا يزيد على 40 سنة في الأول من سبتمر المقبل، كما يجب أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسير والسلوك.

وأوضحت أنه سيتم التقدم بداية من يوم الخميس الموافق 31/08/2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 04/09/2023 على الروابط التالية:
https://forms.gle/9rhkG7a5nPxt4ofu5
https://forms.gle/Lo64aMWo64jj9yobA

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