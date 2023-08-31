وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات تمهيدا لافتتاحها

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم بتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تفقد المدرسة كل من الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتطوير التكنولوجي واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازي على أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.

وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we” ، و(4) مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير التعليم يتفقد مدرسة الضبعة الاعدادية بنات اليوم

وزير التعليم يتفقد مدرسة الضبعة الاعدادية بنات اليوم

وزير التعليم يتفقد مدرسة الضبعة الاعدادية بنات اليوم