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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد.. آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

 

شكل الدراسة بعد ظهور متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر.. ماذا ينتظر طلاب الجامعات بالعام الجديد؟

 

يترقب طلاب الثانوية العامة، بدء العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من  تنسيق الجامعات 2023 ، والترشح للكليات.

 

 

قرار عاجل للطلاب الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم

 

 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا للطلاب الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم.

 

 

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

 

 

 

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجنة مركزية بالادارة العامة للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم ، لبحث تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 ، الذين سيدرسون بالعام الدراسي  القادم 2023 / 2024 والبت فيها بناءا على المستندات المقدمة .

 

 

تداول أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

 

تشهد الان جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

 

آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
 

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

 

 

 

الموقع متاح | اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن .. عبر هذا الرابط
 

يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من إعلان عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov

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