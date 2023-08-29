أخبار التعليم.. قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد.. آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يترقب طلاب الثانوية العامة، بدء العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من تنسيق الجامعات 2023 ، والترشح للكليات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا للطلاب الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم.

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجنة مركزية بالادارة العامة للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم ، لبحث تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 ، الذين سيدرسون بالعام الدراسي القادم 2023 / 2024 والبت فيها بناءا على المستندات المقدمة .

تشهد الان جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

الموقع متاح | اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن .. عبر هذا الرابط



يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من إعلان عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov