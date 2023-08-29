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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجنة مركزية بالادارة العامة للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم ، لبحث تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 ، الذين سيدرسون بالعام الدراسي  القادم 2023 / 2024 والبت فيها بناءا على المستندات المقدمة .

وقررت اللجنة أنه حرصا على مصلحة الطلاب ولضمان استقرار العملية التعليمية، سيكون آخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 من الادارات والمديريات التعليمية هو غداً 30 أغسطس 2023

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم :

  • حظر اجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية العامة بداية من الصف الاول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام الا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه

 

  • التنبيه بعدم اتخاذ اي اجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية العامة  إلا بعد الرجوع للادارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة لدراستها واصدار القرار المناسب بشأنها

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، من يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وتستمر حتى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة ، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد كما يلي :

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

التربية والتعليم التعليم تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة

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