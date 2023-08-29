اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023 لو مجموعك أقل من 60%

تنسيق الجامعات 2023 ، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023 من اداء امتحانات الدور الثاني ، يترقب طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 سواء من الراسبين أو من المقدمين بأعذار قانونية لتأجيل الامتحانات في حالة من القلق والخوف على مستقبلهم .

وتواصل موقع صدى البلد مع خبير تعليم لمعرفة هل يمكن لطلاب الدور الثاني الالتحاق بجامعات وليس معاهد بمصروفات في تنسيق الجامعات 2023 ؟

قال الدكتور حسن شحاتة بجامعة عين شمس ، أن بعض طلاب الدور الثاني سوف تحصل علي الدرجة كاملة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

وأشار خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن طلاب الدور الثاني الذين دخلوا الامتحان في الدور الأول ولم يحصلوا علي درجة النجاح عندما يمتحنوا مرة ثانية يحصلون على درجة النجاح فقط في امتحان الدور الثانى.

وأكد أنه يمكن لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة الالتحاق بجامعات وكليات ذات درجات عالية أيضا في تنسيق الجامعات 2023 وفقا لعدة شروط اولها أن يكون الطالب قام بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى وأن الطالب له هدف بالالتحاق بكليات الطب أو الهندسة .



أما عن الشرط الثاني في حالة ان الطالب الذي رسب في مادتين أو أقل في الدور الاول أن يكون حصل علي درجات عالية في المواد الذي نجح فيها بالدور الاول ويمكن له أن يحصل علي مقعد في احدي الجامعات المصرية الحكومية في تنسيق الجامعات 2023.

ويستعرض موقع صدي البلد بعض الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين علي مجموع من 50% حتي 60% وينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 الذين سوف يبدأون امتحانات الدور الثاني خلال شهر اغسطس الجاري كليات ومعاهد كثيرة .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023من تنسيق الجامعات 2023

مفاجأة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2023 يمكن الالتحاق بكليات الآداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الأدبية التي اتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري، ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023



تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وأكد أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الأدبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة العلمية خدمة اجتماعية 56.35% والحقوق انتساب موجه % والآداب انتساب موجه 61% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 50.9% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويقدم “صدى البلد”، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة، ويمكن للطلاب معرفة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

بعض الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجارى بدمنهور

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصوره

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

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سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

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عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

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