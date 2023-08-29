خبير تربوي: الجامعات التكنولوجية ستساهم على الارتقاء بالحياة الصناعية في مصر

أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية فى مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية، لافتا أنها سوف تؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.



وأشار الدكتور مجدي حمزة، إلى أن التعليم الفنى فى مصر لا يحالفه الحظ مثل الثانوية العامة من اهتمام، وأن من يتم قبولهم فى هذا التعليم طلاب حاصلين على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التى يتعرض لها خريجو الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلى الفنيين أكثر من أى تخصصات أخرى.

وشدد الخبير التربوي علي ضرورة استغلال الطاقة البشرية في عدد طلاب التعليم الفنى وهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم، منوها إلي أن المختص الفنى لا يقل أهمية عن المهندس فى شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس القيام بشىء دون الفنى.

وطالب الخبير التربوي أن يتم المساح بدخول طلاب التعليم الفنى أولا بجانب طلاب الثانوية العامة دون وجود أفضلية لأى منهم في ظل وجود امتحانات للقبول فى هذه الجامعات.

وأوضح حمزة ، أن الجامعات التكنولوجية تعتبر بداية لتشكيل وتأهيل فنيين محترفين، ولأول مرة يتم الارتفاع بمستوى تحصيل الطلاب من التعليم الفني، وانتقالهم إلى التعليم الجامعي، للتعامل مع العصر الرقمي، والتفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة.

وتابع الدكتور مجدى حمزة ، أن التعليم التكنولوجي يخلق فرصا كثيرة أمام الطلاب لأن ما يتم التدريب عليه من مهارات يتماشى مع حاجة سوق العمل، مؤكدا أنه يتم تنمية مهارات الطلاب من خلال برامج عملية وتطبيقية، وسوق العمل في حاجة لهذه الجامعات الحديثة .