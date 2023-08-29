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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة ذهبية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، كليات ومعاهد كثيرة لطلاب المرحلة الثالثة تشمل أكثر من 200 كلية ومعهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

بشرى سارة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وزف عدد كبير من خبراء التعليم العالي، بشرى لطلاب المرحلة الثالثة خاصة الشعبة العلمية بـ اتاحة كليات الحقوق والآداب والتربية الرياضية والفنية وكلية الخدمة الاجتماعية ومعاهد الفني الصحي والتمريض.

أما عن الشعبة الأدبية.. فمتاح لهم كلية تربية رياضية وفنية ومعهد فني تجاري ومعاهد خاصة وغيرها ويمكن لمعرفة كافة الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا .

 

حقوق وآداب وتربية وخدمة اجتماعية متاحة لطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وأكدوا خبراء التعليم العالي لـ صدي البلد أن تنسيق الجامعات 2023 لم يختلف كثيرا عن تنسيق 2022 وهذا ما وجدنه في المرحلة الاولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 .

 

%59 للحقوق و60% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
 

وتشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 ، إلى 58% للحقوق، والآداب قد تسجل 59 % والتربية الرياضية قد تسجل أقل من 55%.

أما في الشعبة الأدبية سيكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط، وبعض كليات التربية، وسينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية.

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