مركز التحكيم بحقوق عين شمس يعلن عن المسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم

يعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، والسيد الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم في دورتها الأولى.

انطلاقا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس في تطوير وتشجيع البحث العلمي، وإيمانا من مركز كميت للتحكيم الدولي في أهمية نشر ثقافة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بما من شأنه تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.

وتشمل المسابقة مستويين ، المستوى الأول لخبراء التحكيم ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى "تغير المناخ والتحكيم".

أما المستوى الثاني لشباب المحكمين (حيث يشترط أن لا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عاما) ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى "تعارض المصالح فى العملية التحكيمية".

علما باخر ميعاد للتقدم للمسابقة هو ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عنها .