أخبار التعليم| وصول أوراق أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة.. فرصة ذهبية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير: رخصة مزاولة المهنة للتدريس خطوة لضمان تحقيق الاحترافية والجودة بالعمل التعليمي

بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.

شروط التقديم التقديم ببرنامج اللغة الإنجليزية بزراعة القاهرة

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن قواعد و شروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024.

96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

الموقع متاح الآن .. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

انتهى طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.

الآن.. اعرف نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثانية

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 هي الكلمة التي تتصدر محرك البحث «جوجل» ويأتي ذلك بعدما أغلق موقع التنسيق 2023 وانتهي تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الرغبات

فرصة ذهبية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، كليات ومعاهد كثيرة لطلاب المرحلة الثالثة تشمل أكثر من 200 كلية ومعهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

شروط التقديم ببرنامج اللغة الإنجليزية بـ زراعة القاهرة

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن قواعد وشروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024.

وصول أوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول اوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .