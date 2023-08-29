وصول أوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول اوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويشرف مديرو مديريات التربية والتعليم ، على نقل أوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وتحظى عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بتأمين مشدد من جانب قوات الشرطة وفقا لبروتوكول تم توقيعه بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدير بالذكر أن عملية نقل اوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تتم داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية ذات أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان .

وتنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)" ، و كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق".

كما يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".