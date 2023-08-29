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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وصول أوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول اوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويشرف مديرو مديريات التربية والتعليم ، على نقل أوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وتحظى عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بتأمين مشدد من جانب قوات الشرطة وفقا لبروتوكول تم توقيعه بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدير بالذكر أن عملية نقل اوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تتم داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية ذات أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان .

وتنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)" ، و كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق".

كما يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".

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