انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022/2023 بآداب عين شمس

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بكلية الآداب جامعة عين شمس يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ والتي تستمر حتى ٢١ سبتمبر المقبل .

تحت رعاية ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د حنان كامل عميدة كلية الآداب ، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .



كما أوضحت ا.د حنان كامل انه يتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة و البرامج المميزة والذين اتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار سبعة أسابيع ، وتبدء امتحانات البرامج المميزة بدء من يوم ٥ سبتمبر حتى ١٤ سبتمبر من الساعة ٩ صباحا على ٣ فترات يوميا بفارق ساعة بين كل فترة والاخرى .



وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للساعات المعتمدة على ٤ فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس،

كما أكدت أنه يتم المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين ، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .

ومن جانبه أضاف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية ، وتصحح اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب ، بالإضافة إلى إعلان الجداول قبل الامتحانات بوقت كاف وكذلك الإعلان يوميا عن أماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .