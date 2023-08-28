عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022/2023 بآداب عين شمس

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بكلية الآداب جامعة عين شمس  يوم الأحد الموافق  ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ والتي تستمر حتى ٢١ سبتمبر المقبل .

 

تحت رعاية ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د حنان كامل عميدة كلية الآداب ، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .


كما أوضحت  ا.د حنان كامل انه يتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام  الساعات المعتمدة و البرامج المميزة والذين اتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار سبعة أسابيع  ، وتبدء امتحانات البرامج المميزة بدء من يوم ٥ سبتمبر حتى ١٤ سبتمبر من الساعة ٩ صباحا  على ٣ فترات يوميا بفارق ساعة بين كل فترة والاخرى .


وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للساعات المعتمدة على ٤ فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس،
كما أكدت أنه يتم المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين ، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .
ومن جانبه أضاف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية ، وتصحح اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب ، بالإضافة إلى إعلان الجداول قبل الامتحانات بوقت كاف وكذلك الإعلان يوميا عن أماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

ترشيحاتنا

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

نائب سفير مصر في النمسا يكشف مفاجأة بشأن مباريات الأهلي الودية

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

أفخم 5 سيارات دفع رباعي في مصر .. صور

عاجل | أيمن يونس يدرس الترشح على رئاسة نادي الزمالك

نادر نور الدين: هناك دعم سياسي لمفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ