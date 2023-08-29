تداول أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

تشهد الان جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

جاء ذلك بعد توزيع امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة التي يؤديها الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ويقوم فريق مكافحة الغش الالكتروني الآن بتتبع الصور المتداولة على جروبات الغش على تليجرام للوصول الى مكان وهوية مصورها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وكانت قد تلقت لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تعليمات مشددة من وزير التربية والتعليم ، توصي بضرورة دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومنذ انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يتمكن يوميًا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالات غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

وبعد ضبط الطلاب الغشاشين ، يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.