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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل للطلاب الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا للطلاب الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تجميع طلبات التحويل من المعاهد الازهرية إلى مدارس التربية والتعليم، لمن فاتهم موعد التحويلات لظروف قهرية، بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط ومراجعتها، على أن تقدم بكشف معتمد إلى الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من اليوم التالي لانتهاء موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم حتى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2023.

على جانب آخر، أعلنت أيضاً مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قرارا عاجلا تيسيرا على أولياء الأمور ، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة القاهرة.

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى ولمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023.

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