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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيهات عاجلة من جامعة حلوان لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان تنبيهات هامة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني لجامعة حلوان الأهلية. 
app2.helwan.edu.eg/hnu
 

حيث قالت جامعة حلوان في بيان رسمي لها : بناءا على التعليمات الجديدة الواردة من امانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن المراجعة المركزية لملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين للجامعات الأهلية الحكومية  ، على جميع طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية ) الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني للجامعة (أيقونة الشهادات المعادلة )  مراعاة الأتي :
 

  • بالنسبة للطلاب المتقدمين للتنسيق الحكومي بشكل موازي عليهم احضار صورة من ايصال تسليم أصول أوراقهم بمكتب التنسيق الرئيسي وصورة من ورقة حساب المجموع الاعتباري وورقة مدى تأهل الطالب لقطاعات الكليات المختلفة من عدمه ( من خلال طباعتهم من على صفحة الطالب من على موقع التنسيق الحكومي الألكتروني ).
     
  • بالنسبة للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق الحكومي  او غير الراغبين في التقدم للجامعات والمعاهد الحكومية عليهم احضار اصول الأوراق الخاصة بهم موثقة ومعتمدة من الملحق الثقافي والخارجية المصرية و الادارة العامة للامتحانات (كل فيما يخص نوع شهادته ) .                     
     
  • لابد من تقدم الطالب بأصول اوراقه لا يعني القبول المبدئي أو القبول النهائي ؛  وانما هو لأغراض المراجعة وفحص الشهادات  والتأكد من صحتها فقط بناءا على التعليمات الصادرة في هذا الشأن .

واكدت جامعة حلوان انها غير مسئولة عن الفرص الضائعة لهؤلاء الطلاب نتيجة سحب أصول اوراقهم  من جامعات خاصة او اهلية اخري قد تم قبولهم بها بشكل نهائي.

واكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الاهلية أن عمليات التنسيق الداخلي بالجامعة ستتم وفقا لأعلى المجاميع لنوع وبلد كل شهادة وطبقا لنسبة المقاعد المقررة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية المقررة  لهؤلاء  الطلاب بالجامعات الأهلية والخاصة*.


جدير بالذكر ان أخر موعد لاستلام الاوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة الذين سبق لهم التقديم الالكتروني على موقع الجامعة يوم الخميس القادم الموافق 7/9/2023 
 

ولا يعتد بطلبات المتقدمين الغير مسددين لقيمة طلب الالتحاق وجدية الحجز (المصروفات الادارية ).
 

كما انه لا يعتد بطلبات المتقدمين الغير مسجلين على موقع التقديم الالكتروني (أيقونة الشهادات المعادلة) .
 

ويكون مكتب القبول والقيد بالجامعة غير مسئول عن الطلبات التي تقدم على الأيقونات التي لا تتناسب مع نوع الشهادة  الثانوية الحاصل عليها الطالب وعلى الطلاب المخالفين للأيقونة المخصصة لهم تحمل مسئوليتهم في ذلك.

جامعة حلوان الشهادات المعادلة جامعة حلوان الاهلية

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