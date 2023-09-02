تأهيل المدارس.. جهود الإمارات الإنسانية في أمدراجس بتشاد| فيديو

واصلت الإمارات العمل في مشروع إعادة تأهيل المدارس التشادية في مدينة أمدراجس، حيث تتعاون 4 منظمات إماراتية مع تشاد لإنجاز المشروع.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، إن الإمارات تواصل دورها الريادي في العمل الإنساني من خلال مشروع إعادة تأهيل المدارس وتحسين بيئة التعليم في أمدجراس من خلال توفير بيئة ملائمة للطلاب لنهل العلم والمعرفة.

ورصد الفريق الإنساني الإماراتي خلال زياراته الميدانية احتياجات المدارس قبل عملية إعادة التأهيل والالتقاء بالمسئولين التشاديين في أمدجراس والاستماع منهم وبشرح مفصل عن الاحتياجات الأساسية، وذلك لتوفيرها بأفضل المقاييس والمعايير.

وقال سيف ياسر العفاري، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الوفد الإنساني زار ثلاث مدارس، وهي كلية الثانوية "بنين"، ومدرسة البنات، والمدرسة الابتدائية، للاطلاع عن قرب على سير العمل في أعمال الصيانة بالمدارس بمتابعة مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد.

ويتكون الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد من أربع جهات هي الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.