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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. ديفوك أوريجي يعود للدوري الإنجليزي

ديفوك أوريجي
ديفوك أوريجي

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، تعاقده مع البلجيكي ديفوك أوريجي لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من صفوف ميلان الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي:" يصل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي إلى نوتنجهام على سبيل الإعارة لمدة موسم من ميلان".

وأضاف:" يصل أوريجي، 28 عامًا، بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن شارك في 175 مباراة خلال فترة ثماني سنوات في ليفربول".

وتابع:" انضم أوريجي إلى نادي ليفربول في عام 2014، وفاز مع الريدز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرة واحدة ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق يورجن كلوب، بالإضافة إلى تسجيله الشهير في نصف النهائي والنهائي في موسم فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في عام 2018".

وواصل:" انتقل أوريجي، الذي قضى فترات إعارة مع ليل وفولفسبورج خلال فترة وجوده في أنفيلد، إلى ميلان الصيف الماضي، ولعب 36 مباراة في جميع المسابقات بما في ذلك ثماني مرات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

واختتم:" لعب أوريجي لاعب منتخب بلجيكا 32 مرة، وقد ظهر لأول مرة على المستوى الدولي في مايو 2014، وسجل في كأس العالم ضد روسيا في البرازيل".

اوريجي نوتنجهام ميلان ديفوك أوريجي ليفربول

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