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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامخ متغيرة.. إنجي المقدم تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة انجي المقدم جمهورها  صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت إنجي المقدم، بإطلالة جذابة مميزة بملامح متغيرة ، مرتدية فستان باللون الابيض  وحازت الصورة على إعجاب  جمهورها ومحبيها.

و جاءت بعض التعليقات كالاتي : بقيتي شبة صبا مبارك ، قمر ، شكلك متغير.

وقالت إنجي المقدم انها كانت متحمسه جدا للفيلم وللقضايا التي يناقشها منذ قراءة السيناريو وهي تتخيلتفاصيلالشخصية وتعيش مع المواقف التي تمر بها.

 

وقالت:" تلقيت ردود فعل قوية على العمل بعد عرضة في مهرجان البحر الأحمر ومهرجان أسوان، وهذا اسعدنيكثيرالاننا بذلنا مجهود كبير في الفيلم د، وكان مهم بالنسبة لنا ان نسلط الضوء على القضايا الحساسة.

 

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولةإنجيالمقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

 

إطلالات إنجي المقدم الفنانة إنجي المقدم اطلالة انجي المقدم اخبار انجى المقدم

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