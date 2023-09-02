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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الداخلية بشأن 15 ألف وافد

السعودية علم
السعودية علم

ضبطت وزارة الداخلية السعودية 15.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.

ووفق بيان صادر عن  الوزارة السعودية، فقد تم ضبط أكثر من 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1943 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.

وبين الداخلية السعودية ، أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 579 شخصاً، 54% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 257 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى أكثر من 41 ألف وافد مخالف.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تمت إحالة أكثر من 35 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، ونحو1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 9.6 ألف مخالف.

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