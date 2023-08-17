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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. توقيف مسئولين في وزارة الداخلية والدفاع والعدل

السعودية علم
السعودية علم

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 (يوليو - أغسطس).


ووفق بيان صادر "نزاهة" فقد نفذت الهيئة 2442 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 260 شخصا، فيما تم إيقاف 107 أشخاص، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت أن الموقوفين ينتمون لعدد من الوزارات، هي الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان. 

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إيقاف هؤلاء المسئولين لاتهامهم بجرائم فساد الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

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