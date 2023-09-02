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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

150 محضرًا بمخالفات والتحفظ على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 أغسطس الماضي حتى أول سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تفقد معرض أهلا مدارس  بمدينة بني سويف، ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة وجار الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 49 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 15 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 21 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 4 محاضر للتصرف في 48 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

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كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي تكافل وكرامة والضمان، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط إحدى السيارات النقل محملة بسلع تموينية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على 90 لفة سكر تمويني بإجمالي كمية قدرها 1.8طن سكر، و70 كرتونة زيت طعام تمويني بإجمالي 840زجاجة، و15 كرتونة زيت طعام مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها 180 عبوة زيت طعام، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة لدى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مصنع في مجال تصنيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على 5 أطنان سماد من إنتاج المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن محلات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات  ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع، حيث تم ضبط 10أجولة جوال دقيق، ونصف طن أرز مجهول المصدر، و100كرتون منظفات، ومحضر للمسئولين عن مخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدي، حيث تم ضبط 2 جوال زنة الجوال 50كجم، و37 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم ضبط 508 لفة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ، بجانب تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن منشآت تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجاري أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وتم تحرير 4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و14 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية و22 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، كما تم تحرير محضرًا لأحد محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم ضبط 20كجم زبدة و20 لفة جلاش منتهية الصلاحية، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا،

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم ارسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية، ومحضرين ضد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 850لتر مواد بترولية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف تكافل وكرام تكافل وكرامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين سبتمبر الجاري غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية التموين والتجارة الداخلية مدينة بني سويف مديرية الصحة مديرية التموين والتجارة

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