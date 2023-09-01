بتكلفة مليون جنيه.. افتتاح مسجدي علي بن أبي طالب وهربشنت في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، لافتتاح تطوير مسجد على بن أبي طالب بمدينة بني سويف "بعد صيانته وترميمه"،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة إجمالية 850 متر (735 للصحن + 115 متر مصلى للسيدات ) وبتكلفة 500 ألف جنيهاً "خطة الوزارة"،وذلك في حضور: الأستاذ هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، الشيخ على دياب مدير إدارة البندر، الشيخ محمد هلال إمام وخطيب المسجد ، حيث ألقى الخطبة مدير الدعوة وتناول فيها سيرة وأخلاق ومكارم سيد الخلق وخاتم الأنبياء والرُسل سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورسول الإنسانية

كما شهد "اليوم الجمعة" افتتاح مسجد الوالدة بقرية هربشنت مركز ببا "بعد صيانته وترميمه" ،وأقيمت شعائر الصلاة بعد الافتتاح بالمسجد المقام على مساحة إجمالية 440متر (320 متر للصحن + 120 متر مصلى للسيدات ) وبتكلفة تزيد عن 420 ألف جنيهاً “خطة الوزارة”.