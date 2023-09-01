تقرير.. حديقة النصر قلب مدينة بني سويف تشكو الإهمال

تمتلك محافظة بني سويف مساحة من الأرض في قلب المدينة والتي كانت يوما ما ديوانا عاما لمديرية أمن بني سويف وكانت رمزا من رموز المدينة حتى أنه وإلى الآن وعلى الرغم من إنشاء مكان جديد لديوان مديرية الأمن الجديدة الا ان الميدان مازال يحمل ويعرف بميدان المديرية حتى يومنا هذا .



وبعد إزالة مبنى المديرية تم إنشاء حديقة سميت ب" حديقة النصر" لتكون متنفسا لأهالي المدينة في وسط البلد قلب المدينة قبل أن يتم عمل كورنيش النيل ومنذ ذلك التاريخ والحديقة في حالة يرثي لها وتشهد حالة من الإهمال والتراخي في الصيانة والإصلاحات التي أصابتها، والتي كانت متنفسًا هامًا للأهالي، في ظل انعدام وجود حديقة عامة تجمع شمل الأسرة بكورنيش النيل، إلا أن طالتها يد الاهمال وأصبحت محاطة باربعة اسوار ولا احد يرتادها علي الرغم من ان مجلس مدينة بني سويف أعلن وقت سابق أن دخول الحديقة مجانا أو عالأقل بأجر رمزي كما اذكر 25 قرشا حينذاك إلا أن أحد من المواطنين لا يدخلها لعدم وجود خدمات داخلها أو ما يدعو إلى الجلوس فيها.



قال خالد عبدالعظيم ، أعمال حرة إنه منذ أن انتهى عقد المؤجر منذ أكثر من 8 أعوام ، ونظرًا لوجود مشكلات عدة في التعاقد مع مؤجر آخر، طالها الإهمال من الداخل ولا يوجد بها كافتيريا لتناول المشروبات أو غيره اللهم إلا بعض الباعة الجائلين يفترشون أسوار الحديقة من كل جانب من الخارج في الشوارع الرئيسية من المدينة ولا أحد يستطيع الدخول فيها ليلا خوفا من عدم وجود مسؤولين ولا يتعرض لما لا يحمد عقباه او مالا يخطر على قلبه من اخطار ؟



كان محافظ بني سويف السابق المستشار هاني عبد الجابر، ، قد كلف محمود المغربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حينذاك بوضع تصور متكامل لتحويل حديقة "النصر" إلى متنفس حضارى للمواطنين، ودعمه بكافة متطلبات تطويره، بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري عليها.

كما وجه المحافظ السابق مسئولي مشروع النظافة والوحدة المحلية، لرفع أية مخلفات أو قمامة مستجدة بالشوارع المحيطة بالحديقة، ورفع أية تراكمات لمخلفات البناء وتطهير الحشائش أولا بأول، لافتًا إلى أنه كلف مدير المرور بتخصيص خدمة مرورية في بعض الأماكن والمحاور المرورية بمنطقة الحديقة، لعدم حدوث تجاوزات وتوفير الراحة التامة للمواطنين خلال ترددهم على الحديقة.

وطالب محمد جمال من أبناء المنطقة من المسؤولين بالاهتمام بالحديقة ووضع لمسات بسيطة قد يكون من شأنها رفع المظهر الجمالي للحديقة ولوسط المدينة وتكون جاذبة للسياحة داخل المحافظة .

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