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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه بني سويف تنظم ندوة توعوية لترشيد الاستهلاك داخل كنيسة الملاك ميخائيل

صدى البلد

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ندوة توعوية داخل كنيسة الملاك ميخائيل بالأزهرى بمدينة بني سويف، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه و الحفاظ عليها، و بأهمية ترشيد مياه الشرب و التوعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه،

 

 وكذلك إمكانية التواصل مع الشركة في حالة وجود أي شكاوي أو إستفسارات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون،تنفيذاً لتوجيهات المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بضرورة تكثيف الندوات التوعوية لترشيد إستهلاك المياه و استهداف كافة الفئات بالمحافظة و خاصة داخل المؤسسات الدينية منها 
الكنائس والأديرة.

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وقالت المهندسة دينا عمر أن تلك الندوات  تأتى في إطار إهتمام الشركة المستمر برفع درجة الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه، و توعية الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجههنا حاليا وهي نُدرة المياه، والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية .

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