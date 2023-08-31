«الفرنسي لدراسات الفضاء» يشيد بمشروعات تخرج طلاب «علوم الملاحة» بجامعة بني سويف

استقبلت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم، وفدا رفيع المستوى من المركز القومي الفرنسي لدراسات علوم الفضاء ، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتورة هبة عبد الحليم وكيل الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور طارق على تحيات الدكتور منصور حسن للوفد وتمنياته بتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة والمركز في مجال علوم الفضاء، لاسيما وأن الجامعة تنفرد بوجود كلية متخصصة في هذا المجال ولديها الإمكانيات سواء على مستوى الكوادر البشرية أو المعامل والأجهزة العلمية التي تؤهلها في المساهمة في تطوير مجالات علوم الفضاء والتعاون مع الهيئات والمراكز البحثية العالمية.

واستعرض الدكتور أسامة شلبية، الأقسام العلمية بالكلية وطرق الدراسة ومعامل الكلية والتي تضم معمل تصميم هياكل ومواد مركبات الفضاء، معمل تصوير وتتبع مواقع الأقمار الصناعية، ومعمل تحليل صور الأقمار الصناعية ، ومعمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية.

من جانبه، أشاد الوفد بالمستوى المتقدم لمشروعات التخرج لطلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، معرباً عن سعادته بوجود كيان علمي أكاديمي متخصص لمجالات علوم الفضاء داخل الجامعات المصرية، ومرحباً بالتعاون المشترك مع الجامعة في المجال الأكاديمي والبحثي.