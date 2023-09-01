عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في بني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاة الاشتراطات  الصحية والبيئية والاشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق بنى سويف الواسطى الزراعي

تقرير.. حديقة النصر قلب مدينة بني سويف تشكو الإهمال


جاء ذلك خلال مناقشته  لتقرير أعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري ، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بتنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية من الوحدات المحلية والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، والتي استهدفت معظم مراكز ومدن المحافظة

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية باجمالي وزن  155 كجم لحوم بلدي(120 كجم لحوم بقري،- 25  كجم لحم جملي ،10 كجم لحوم ضأن)، علاوة على تحرير عدد 5 محاضر  عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة باجمالي وزن 95 كجم(18 كجم دواجن-، 19 كجم لحوم مجمدة، 22كجم كبدة، 36كجم مصنعات لحوم) وتم  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر

 

3 أشخاص اشتراطات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجازر الحكومية الوحدات المحلية بيع الاسماك بيع اللحوم غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف مدير عام الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

موضوعات متعلقة

«الفرنسي لدراسات الفضاء» يشيد بمشروعات تخرج طلاب «علوم الملاحة» بجامعة بني سويف

ترشيحاتنا

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

اسقاط التهم عنهم ..محكمة زامبية : الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا

ثورة في التصميم.. BMW تبث فيديو جديدا لأحدث سياراتها المرتقبة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

الفاعل صادم.. برازيلي يتفاجأ بأنه ميت منذ 28 عاما

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ