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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق بنى سويف الواسطى الزراعي

صدى البلد

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أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم دراجتين نارية على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطى ، أمام قرية الزيتون التابعة لدائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين نارية أمام قرية الزيتون دائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

 

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ ،لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي كلا من : “جمال امام محمد 58  سنة عامل  مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، زياد نفادي حسن 16 سنة  طالب مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر،  شعبان عيد عبد الله 19 سنة طالب مصاب  جروح و كدمات، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى”.

أجهزة الأمنية إسعاف بنى سويف العلاج اللازم أم محمد محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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