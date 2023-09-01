إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق بنى سويف الواسطى الزراعي



أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم دراجتين نارية على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطى ، أمام قرية الزيتون التابعة لدائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين نارية أمام قرية الزيتون دائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ ،لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي كلا من : “جمال امام محمد 58 سنة عامل مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، زياد نفادي حسن 16 سنة طالب مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، شعبان عيد عبد الله 19 سنة طالب مصاب جروح و كدمات، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى”.