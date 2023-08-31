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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض "أهلاً مدارس" استعداداً للعام الدراسي الجديد 

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض "أهلاً مدارس" والذي أقامته بالمحافظة بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية وبالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ،فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ، لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، استعداداُ   للعام الدراسي الجديد 2023/2024 
وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض "المقام خلف الصالون الأخضر"بمدينة بني سويف ،ويضم 4 باكيات لتوفير كافة احتياجات المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بخصومات تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ومن 15 إلى 40% للأدوات الجلدية والأحذية ، وللزي  المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%

 

كما تفقد المحافظ المعرض الدائم بنفس الموقع، والذي يضم عدداً من الباكيات لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية من اللحوم والخضار والزيوت السكر والبيض وغيرها من السلع والمنتجات ، بجانب قسم لبيع المكرونة والدقيق  بأسعار مخفضة ،فضلاً عن تخصيص باكية  لطرح  وبيع الحلوى بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

حيث أثنى المحافظ على نوعية وجودة المعروضات، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتنوعها لتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر السويفية وتوفير كافة مستلزمات الدارسة والسلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المعارض للتيسير على المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب

وتبادل المحافظ الحديث مع بعض المترددين على المعرض للاستفسار عن آرائهم في المنتجات المقدمة، مؤكداً أهمية وضرورة متابعة التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ،مع تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس في ظل حجم  الإقبال المتوقع على المعرض من المواطنين لشراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم ،موجها الشكر للقائمين  والمشاركين في المعرض ، فيما أعرب المواطنون عن ترحيبهم بإقامة مثل تلك المعارض، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم في شرائها

رافق المحافظ خلال زيارته للمعرض كل من :الأستاذ حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية مسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة

 

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