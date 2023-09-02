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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشرى للمواطنين..عيار 21 سجل 2220 جنيها

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

 

تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم تجربة فريدة وإنجاز كبير للدولة
قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم يعد تجربة فريدة، حيث أصبح منصة حوارية دولية، يتواجد فيه شباب من جميع دول العالم، من أجل طرح أفكارهم.

 

سيد صادق: سعيد وفخور بتكريمي في مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة
علق الفنان سيد صادق، على تكريمه بمهرجان الدراما بمدينة العلمين، قائلا: المسئولين عن الحفل قرروا تكريم كبار النجوم بشكل فاجئ الجميع.

 

عاطف الشيتاني يعدد مميزات حملات تنظيم الأسرة والإنجاب.. تفاصيل
قال عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، إن الحملات الخاصة بالإنجاب هامة للغاية، وضرورية لتنظيم الأسرة والإنجاب، متابعا: الدولة توفر شبكة من الوحدات الصحية داخل كافة قرى الصعيد.

 

البصل بـ18 جنيها .. مفاجأة في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
استعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 2 / 9 / 2023 ، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

 

26 مليون خدمة.. أخصائي: أرقام حملة 100 يوم صحة دليل على وعي المواطن
قال شريف حتة، أخصائي الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 26 مليون خدمة صحية، وتلك الأرقام مشرفة للغاية.

 

الصيف يتراجع .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس
قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن هناك تحسنا في حالة الطقس من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل ، متابعة :" درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام ".

 

وداعا للموجة الحارة.. درجات الحرارة اليوم السبت| فيديو
قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا عن درجات الحرارة   المتوقعة اليوم، السبت 2 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

هل الحر لسه مكمل معانا؟..الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المتوقع اليوم
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في خلال فترات النهار مع بداية سطوع  أشعة الشمس، تزيد الشعور من الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، ولكن تشهد فترات الليل تحسنا في درجات الحرارة وذلك لغياب أشعة الشمس وزيادة للشعور بالاجواء المعتدلة ووجود نشاط الرياح يقلل من الاحساس بوجود نسب الرطوبة.

 

يقترب من 31 جنيها .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت |فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 2- 9-2023.
 

 

عيار 21 سجل 2220 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر| فيديو
قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت2-9-2023.

التوك شو منتدى شباب العالم مدينة العلمين حملة 100 يوم صحة الذهب

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